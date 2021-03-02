خلافات بين جماعة الاخوان وأيمن نور..وعودة غامضة لكاتب معارض الى مصر

2021/03/02 | 00:42 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لقاهرة‭- ‬مصطفى‭ ‬عمارة كشف‭ ‬مصدر‭ ‬مقرب‭ ‬لجماعة‭ ‬الاخوان‭ ‬المسلمين‭ ‬المحظورة‭ ‬طلب‭ ‬عدم‭ ‬ذكر‭ ‬اسمه‭ ‬في‭ ‬تصريحات‭ ‬خاصة‭ ‬لمراسل‭ -‬الزمان‭- ‬في‭ ‬القاهرة‭ ‬ان‭ ‬خلافات‭ ‬حادة‭ ‬تفجرت‭ ‬داخل‭ ‬جماعة‭ ‬الاخوان‭ ‬المسلمين‭ ‬بشأن‭ ‬ايمن‭ ‬نور‭ ‬بعد‭ ‬تأسيس‭ ‬ايمن‭ ‬نور‭ ‬كيانا‭ ‬جديدا‭ ‬في‭ ‬تركيا‭ ‬تحت‭ ‬اسم‭ ‬اتحاد‭ ‬القوى‭ ‬الوطنية‭ ‬المصرية‭ ‬والذى‭ ‬اصدر‭ ‬وثيقة‭ ‬تجرم‭ ‬النظام‭ ‬المصرى‭ ‬وتدعو‭ ‬الى‭ ‬تحقيق‭ […]

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