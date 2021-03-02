الأمم المتحدة تعلن عن تعهدات مخيبة لليمن .. والسعودية المتبرع الأعلى

2021/03/02 | 00:42 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واشنطن‭-‬صنعاء‭ -‬الرباط‭ -‬الزمان‭ ‬ أعلنت‭ ‬الامم‭ ‬المتحدة‭ ‬أنّ‭ ‬تعهدات‭ ‬الدول‭ ‬المانحة‭ ‬لتمويل‭ ‬عمليات‭ ‬الاغاثة‭ ‬في‭ ‬اليمن‭ ‬في‭ ‬مؤتمر‭ ‬افتراضي‭ ‬نظمته‭ ‬الاثنين‭ ‬بلغت‭ ‬1‭,‬7‭ ‬مليار‭ ‬دولار،‭ ‬أي‭ ‬أقل‭ ‬من‭ ‬نصف‭ ‬ما‭ ‬يحتاجه‭ ‬البلد‭ ‬الغارق‭ ‬بالحرب‭ ‬لتنجب‭ ‬المجاعة،‭ ‬معربة‭ ‬عن‭ ‬خيبتها‭.‬وبلغت‭ ‬التبرعات‭ ‬السعودية‭ ‬الحد‭ ‬الاعلى‭ ‬لدولة‭ ‬حيث‭ ‬قدمت‭ ‬‮٤٣٠‬‭ ‬مليون‭ ‬دولار‭ ‬فيما‭ ‬اعلنت‭ ‬المغرب‭ ‬عن‭ ‬تقديم‭ […]

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