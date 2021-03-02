2021/03/02 | 00:42 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- باريس‭,- ‬الزمان‭ ‬ ‭ ‬أدانت‭ ‬محكمة‭ ‬فرنسية‭ ‬الإثنين‭ ‬الرئيس‭ ‬الفرنسي‭ ‬الأسبق‭ ‬نيكولا‭ ‬ساركوزي‭ ‬بتهم‭ ‬الفساد‭ ‬واستغلال‭ ‬النفوذ‭ ‬وحكمت‭ ‬عليه‭ ‬بالسجن‭ ‬ثلاث‭ ‬سنوات‭ ‬بينها‭ ‬اثنتان‭ ‬مع‭ ‬وقف‭ ‬التنفيذ‭.‬واتهم‭ ‬ساركوزي‭ ‬بمساعدة‭ ‬قاض‭ ‬على‭ ‬نيل‭ ‬وظيفة‭ ‬عالية‭ ‬في‭ ‬موناكو‭ ‬مقابل‭ ‬معلومات‭ ‬حول‭ ‬تحقيق‭ ‬بشأن‭ ‬قضايا‭ ‬تمويل‭ ‬حملاته‭ ‬الانتخابية‭.‬لكن‭ ‬الرئيس‭ ‬الأسبق‭ ‬الذي‭ ‬حضر‭ ‬جلسة‭ ‬القضية‭ ‬المسماة‭ ‬ب»التنصت‮»‬‭ […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عقوبة غير قابلة للتنفيذ ضد ساركوزي) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عقوبة غير قابلة للتنفيذ ضد ساركوزي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).