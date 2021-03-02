العراق والصين يتفقان على توريد مليوني جرعة من لقاح كورونا- عاجل

2021/03/02 | 00:51 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم

وزير الصحة والبيئة الدكتور حسن محمد التميمي يتفق مع سفير جمهورية الصين الشعبية في العراق على توريد مليوني (2مليون) جرعة من لقاح سينوفارم وبشكل عاجل إضافة الى باقي تعاقدات الوزارة السابقة لتغطية أكبر نسبة من المواطنين

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