رئيس البرلمان العراقي يرفض إضافة مصطلحي السُنة والشيعة لنصوص القوانين

2021/03/02 | 01:15 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد‭ -‬عبدالحسين‭ ‬غزال‭ ‬ رفض‭ ‬رئيس‭ ‬البرلمان‭ ‬العراقي‭ ‬محمد‭ ‬الحلبوسي‭ ‬امس‭ ‬الضغوط‭ ‬النيابية‭ ‬لاضافة‭ ‬مصطلحي‭ ‬السُنة‭ ‬والشيعة‭ ‬على‭ ‬مشروع‭ ‬قانون،‭ ‬وقال‭ ‬انها‭ ‬سابقة‭ ‬لم‭ ‬تمر‭ ‬في‭ ‬تاريخ‭ ‬الدولة‭ ‬العراقية‭ ‬وانه‭ ‬لن‭ ‬يقبل‭ ‬بتمريرها‭ ‬مطلقاً‭ .‬ واضاف‭ ‬انه‭ ‬لن‭ ‬يؤسس‭ ‬لهذا‭ ‬العرف‭ ‬ابداً‭ ‬،‭ ‬وقال‭ ‬انه‭ ‬يقبل‭ ‬نص‭ ‬كل‭ ‬مكونات‭ ‬الشعب‭ ‬العراقي‭ ‬كبديل‭ .‬ وكان“مجلس‭ […]

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