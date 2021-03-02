اللقاح الغائب..الفساد الدائم

2021/03/02 | 01:15 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- د.فاتح عبدالسلام برلمانات العالم وحكوماته، منذ أكثر من ثمانية شهور يتابعون ساعة بساعة وليس يوماً بيوم، تعاقدات بلدانهم مع شركات تصنيع اللقاح، حتى قبل ان تنتهي المراحل الاولى من الاختبارات.لم تبقَ دولة لم تتعاقد سوى افغانستان وثلاث دول صغيرة في افريقيا، وبقي العراق.الان الكلام لا ينفع شيئاً، لقد أضاع البرلمانيون وقتاً ثميناً […]

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