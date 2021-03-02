أول‭ ‬تشديد‭ ‬أوربي‭ ‬في‭ ‬اللهجة‭ ‬إزاء‭ ‬الملف‭ ‬النووي‭ ‬الايراني

2021/03/02 | 01:15 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طهران‭ ‬تؤكد‭ ‬تمسكها‭ ‬بشرط‭ ‬رفع‭ ‬العقوبات‭ ‬قبل‭ ‬الحوار‭ ‬مع‭ ‬واشنطن ‭ ‬طهران‭- ‬جنيف‭- ‬الزمان‭ ‬ قالت‭ ‬طهران‭ ‬إنه‭ ‬يتعين‭ ‬على‭ ‬واشنطن‭ ‬رفع‭ ‬العقوبات‭ ‬المفروضة‭ ‬على‭ ‬ايران‭ ‬أولا‭ ‬إذا‭ ‬كانت‭ ‬تريد‭ ‬إجراء‭ ‬محادثات‭ ‬لإنقاذ‭ ‬الاتفاق‭ ‬النووي‭ ‬الموقع‭ ‬عام‭ ‬2015‭ ‬مع‭ ‬قوى‭ ‬عالمية‭ ‬والذي‭ ‬كان‭ ‬انسحب‭ ‬منه‭ ‬الرئيس‭ ‬الأمريكي‭ ‬السابق‭ ‬دونالد‭ ‬ترامب‭.‬ وقال‭ ‬سعيد‭ ‬خطيب‭ ‬زاده‭ ‬المتحدث‭ […]

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