2021/03/02 | 01:15 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- طهران تؤكد تمسكها بشرط رفع العقوبات قبل الحوار مع واشنطن طهران- جنيف- الزمان قالت طهران إنه يتعين على واشنطن رفع العقوبات المفروضة على ايران أولا إذا كانت تريد إجراء محادثات لإنقاذ الاتفاق النووي الموقع عام 2015 مع قوى عالمية والذي كان انسحب منه الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب. وقال سعيد خطيب زاده المتحدث […]
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أول تشديد أوربي في اللهجة إزاء الملف النووي الايراني) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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