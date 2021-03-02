العراق والصين يتفقان على مليوني جرعة اضافية من لقاح كورونا

2021/03/02 | 01:22 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، الاتفاق مع الصين على توريد مليوني جرعة من لقاح كورونا الى العراق.

وقالت الصحة في بيان، ان "وزير الصحة والبيئة حسن محمد التميمي اتفق مع سفير جمهورية الصين الشعبية في العراق على توريد مليوني (2مليون) جرعة من لقاح سينوفارم وبشكل عاجل".

واضافت انها "إضافة الى باقي تعاقدات الوزارة السابقة لتغطية أكبر نسبة من المواطنين".

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