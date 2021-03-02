تونس في ظل حكم الإخوان المجرمين، إخوان الإمبريالية - الطاهر المعز

2021/03/02 | 01:40 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#الطاهر_المعز تونس، أسباب الإنتفاضة لا تزال قائمةتوسّعت الرُّقْعة الجغرافية للإحتجاجات ضد حكم الإخوان المسلمين، بمناسبة الذكرى العاشرة لانتفاضة 2010/2011، كما شملت الإحتجاجات شرائح عديدة من المواطنين، وضَمّت مؤخّرًا صغار المُزارعين ومُربِّي المواشي والدّواجن، بسبب ارتفاع سعر الأعلاف، وإغراق السوق المحلية بإنتاج أجنبي مشبوه ورخيص الثمن، وَصَف المُحتجُّون، وهم من فئات الفُقراء، زعيمَ "النهضة"، راشد الغنوشي، ب ......





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