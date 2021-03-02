وصول الشحنة الأولى من لقاح كورونا الى العراق

2021/03/02 | 02:24 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

وصلت، اليوم الثلاثاء، أول شحنة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا الى العراق.وذكر مصدر لـ (بغداد اليوم)، ان "طائرة القوة الجوية العراقية وصلت الى مطار بغداد الدولي في ساعة متأخرة من اليوم قادمة من الصين محملة باللقاحات المضادة للفيروس".

واضاف ان "عددها 50 ألف جرعة".

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