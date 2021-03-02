العراق يُكمل استعدادات استقبال بابا الفاتيكان

2021/03/02 | 03:15 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: شذى الجنابي ومحمد اسماعيل الموصل: شروق ماهر

أتمّ العراق جميع الاستعدادات لاستقبال بابا الفاتيكان فرنسيس، الذي سيصل الى بغداد في الخامس من شهر اذار الحالي، في زيارة تاريخية هي الاولى من نوعها.

وقال وزير الثقافة والسياحة والاثار حسن ناظم، في مؤتمر صحفي: إن الزيارة "ستضم في جدول أعمالها، الذي سيستغرق اربعة أيام، عدة لقاءات رسمية وزيارات الى عدة مواقع دينية وآثارية" ابرزها مدينة آور حيث بيت النبي ابراهيم عليه السلام.

واضاف ناظم ان "المحطة الكبرى، بعد بغداد، هي النجف واللقاء التاريخي بالمرجع الديني الاعلى السيد علي السيستاني"، إذ تمثل زيارة البابا الى النجف ذات الثقل الكبير، تتويجاً لحركة عالمية في الحوار الاسلامي المسيحي لتعزيز الامن والسلام في بلدنا، مبيناً ان "المحطة الاخيرة للبابا خلال زيارته العراق ستكون لمدينتي الموصل وأربيل وسيواصل لقاءاته وصلواته من أجل الضحايا الذين سقطوا على يد تنظيم داعش الارهابي".

وبشأن التغطيات الصحفية قال: ان "مجلس الوزراء اوصى بمراعاة طلبات الاعلاميين العرب والأجانب لتغطية الزيارة اذ "وصلتنا طلبات بحدود الألف، وهذا يضع أمامنا تحدياً كبيرا لتسهيل مهمتهم".من جانبه، كشف المتحدث باسم وزارة الخارجية، أحمد الصحاف عن وجود إرادة لدى البابا فرنسيس لتحقيق زيارته إلى البلاد بموعدها في الخامس من الشهر الحالي.

في غضون ذلك، قال الكاهن الايطالي الاب مخلص ششا لـ"الصباح": ان "زيارتي الى العراق جاءت تمهيدا لزيارة البابا، اذ شملت عددا من المحافظات للوقوف على الاستعدادات في كنائس بغداد ونينوى وشمال العراق".

واضاف ان "هناك تحضيرات روحية ومدنية وامنية ستتم مع اقامة الصلوات باللغة الايطالية بمشاركة اوركسترا تضم اكثر من 80 متطوعا بزي تقليدي خاص، مع اقامة التراتيل باللغتين العربية

والسريانية".

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