3 آلاف ميغاواط {جديدة} لرفد المنظومة قبل الصيف

2021/03/02 | 03:15 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد: طارق الاعرجي

أعلنَت وزارة الكهرباء قرب إدخال عدد من الوحدات التوليدية عبر عدة محطات على مستوى البلاد ستسهم برفد المنظومة بقرابة 3 آلاف ميغاواط، ما يوصل الطاقة الانتاجية الى 22 ألف ميغاواط قبل موسم الصيف المقبل، مؤكدة قرب إبرام عقد مع وزارة الصناعة لتوريد 400 محولة تزيد موثوقية قطاع التوزيع خلال المدة المقبلة.

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