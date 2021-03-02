دلالات ظهور ابنة صدام - عبدالله صالح

2021/03/02 | 03:25 - المصدر: الحوار المتمدن

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#عبدالله_صالح ظهرت رغد ابنة صدام حسين ( 52 عاما ) على فضائية العربية يوم الاثنين (15 شباط/فبراير 2021) في لقاء من خمس حلقات مرتدية بزة سوداء علقت عليها علم العراق متبوعا بوسام لشعار الجمهورية "النسر".حظيت هذه المقابلة باهتمام وسائل التواصل الاجتماعي، بشكل لافت للنظر، حيث يقرأ بعضهم في ظهورها على قناة سعودية "مؤشرا على انطلاق مشروع سياسي تسعى من خلاله الرياض إلى تقديم بديل للحكم في العراق".



وهناك من يقول بأن ......





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