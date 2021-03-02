الحجاب والاسلام - هيثم بن محمد شطورو

2021/03/02 | 03:25 - المصدر: الحوار المتمدن

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#هيثم_بن_محمد_شطورو أصبح شائعا في العالم اليوم، اقتران الهوية الإسلامية بالمرأة المحجبة، وهو التوصيف الهووي الذي عمل على شيوعه الإسلام السياسي بمختلف ألوانه، أي الوهابي والأخواني والشيعي الخميني.



وبالفعل فاليوم في أوربا أو روسيا أو أمريكا تجد الحجاب علامة على الهوية الإسلامية.هذه الهوية التي تبدو كأنها هوية أبدية ثابتة لقرون من جهة ومن جهة أخرى تستبطن الحجاب كتميز إسلامي ذو دلالة على العفة والطهارة والنفس المؤمنة ......





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