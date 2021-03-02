2021/03/02 | 04:10 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واع

اكد وزير الصحة والبيئة حسن محمد التميمي، اكمال الاجراءات الخاصة لـ 19.5 مليون جرعة من لقاح كورونا، لافتا الى ان الايام المقبلة ستشهد وصول حصة العراق من مرفق كوفاكس.

وقال التميمي لوكالة الانباء العراقية (واع)، اليوم الثلاثاء، انه "تم وصول الوجبة الأولى من لقاح سينوفارم كمنحة من الشعب الصيني الى الشعب العراقي"، معربا عن "شكره الى جمهورية الصين الشعبية لوقوفها مع العراق في مجابهة جائحة كورونا".

واضاف، انه "خلال الأيام القليلة ننتظر وصول حصة العراق من مرفق كوفاكس"، مبينا ان "كوفاكس سيجهز العراق بـ16 مليون جرعة مقابل 170 مليون دولار".

واشار الى ان "العراق اتفق مع شركة فايزر لتوريده بأكثر من 1.5 مليون جرعة من لقاح كورونا"، مؤكدا ان "جرعات فايزر ستصل بعد إقرار مجلس النواب لقانون مجابهة جائحة كورونا".

وتابع: "لدينا تفاهم مع شركة سينوفارم لتوريد مليوني جرعة ، وأكملنا الإجراءات الخاصة لـ19.5 مليون جرعة"، لافتا الى ان "هناك مباحثات مع شركات أخرى لاستكمال الفئات المستهدفة كافة".

من جهته، قال الفريق الركن محمد البياتي السكرتير الشخصي للقائد العام للقوات المسلحة لوكالة الانباء العراقية (واع)، ان "رحلة جلب اللقاح استغرقت 49 ساعة "، لافتا الى ان" اللقاحات ستوزع على فئات الشعب العراقي كافة".

يشار الى ان الطائرة العراقية، المحملة بلقاح سينوفارم الصيني وصلت الى بغداد.

وقال مراسل وكالة الانباء العراقية (واع)، اليوم الثلاثاء، ان الطائرة العراقية المحملة بـ 50 الف جرعة من لقاح سينوفارم الصيني المضاد لفيروس كورونا وصلت الى بغداد.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير الصحة: أكملنا الإجراءات الخاصة لـ19.5 مليون جرعة من لقاح كورونا) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزير الصحة: أكملنا الإجراءات الخاصة لـ19.5 مليون جرعة من لقاح كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).