الأمم المتحدة تدين استخدام «القوة القاتلة» ضد المحتجين في ميانمار

2021/03/02 | 05:57 - المصدر: المستقبل

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المستقبل العراقي

قال متحدث باسم الأمم المتحدة أن أنطونيو جوتيريش الأمين العام للمنظمة الدولية يدين بقوة حملة القمع العنيفة في ميانمار ويشعر بانزعاج شديد من زيادة عدد القتلى والجرحى.



وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك في بيان «استخدام القوة القاتلة ضد المتظاهرين السلميين والاعتقالات التعسفية أمر غير مقبول.



«ويحث الأمين العام المجتمع الدولي على التكاتف وإرسال إشارة واضحة إلى الجيش بضرورة احترام إرادة شعب ميانمار وفقا لما تم التعبير عنه من خلال الانتخابات ووقف القمع».من جهته، قال مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إنه تلقى «معلومات موثوقة» بأن حملة القمع ضد المتظاهرين المناهضين للانقلاب في ميانمار خلفت 18 قتيلاً على الأقل وأكثر من 30 جريحًا.

وقال المكتب في بيانه «وردت أنباء عن وقوع وفيات نتيجة إطلاق الذخيرة الحية على حشود في يانغون وداوي وماندالاي وميك وباغو وبوكوكو»، في إشارة إلى عدة مدن في ميانمار.

ووفقا للبيان فقد استخدمت قوات الشرطة الغاز المسيل للدموع في مناطق مختلفة بالإضافة إلى القنابل الضوئية قنابل الصوت».

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