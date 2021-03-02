الطاقة البرلمانية: العراق يترقب اكتمال الربط الخليجي

2021/03/02 | 05:57 - المصدر: المستقبل

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المستقبل العراقي

كشفت لجنة النفط والطاقة والثروات الطبيعية في مجلس النواب، عن أن العراق أوفى بجميع التزاماته مع الجانب الخليجي، استعداداً للربط معه من أجل إمداد العراق بالطاقة الكهربائية.

وقال عضو اللجنة صادق السليطي في حديث صحفي، إن «العراق أبدى رغبته بإكمال الربط مع دول الخليج، وهو بانتظار (منظمة الربط الخليجي) المسؤولة عن مد شبكة يبلغ طولها بحدود300 كم داخل الأراضي الكويتية وإيصالها لنقطة الفاو، وستكون هناك (محطة 400) لتسلم الطاقة».

وأضاف أن «موضوع الربط الخليجي واستكماله، طرح بقوة خلال الزيارة الأخيرة لرئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي والوفد النيابي الى الكويت، إذ عبر عن الرغبة بإمداد العراق بنحو 500 ميغاواط خلال الصيف المقبل، ولم تبق سوى التزامات متعلقة بـ(منظمة الربط الخليجي)».



ووصف السليطي ما حصل في موسم الشتاء الحالي بـ»الانتكاسة» بعد خفض توليد الكهرباء الى 10 آلاف ميغاواط بسبب تقليل الغاز الإيراني المجهز للمحطات الى 20 بالمئة، عازيا ذلك الى «احتياج ايران للغاز في فصل الشتاء بسبب انخفاض درجات الحرارة بشكل كبير، واعتماد المنازل والمؤسسات في التدفئة على منظومات الغاز»، مبيناً أنه «لا دخل لتراكم الديون الإيرانية على الجانب العراقي بتخفيض كمية الغاز المصدر للبلاد».



وبين أنه «بعد ارتفاع درجات الحرارة في إيران، بدأ ضخ الغاز الإيراني، إذ وصلت نسبته الى نحو 50 بالمئة مما أدى الى زيادة في توليد المنظومة لتصل الى نحو 13 ألفا و500 ميغا»، مؤكداً أن «ضخ الغاز الإيراني لو بقي على هذا المستوى، فسوف نستطيع تغطية حاجة الطاقة الكهربائية وصولاً الى الأشهر المقبلة»، داعياً «وزارة الكهرباء إلى العمل على تأمين الغاز والشروع بإكمال وصيانة جميع محطات الكهرباء وإدخالها في العمل قبل حلول أيار المقبل استعداداً لفصل الصيف».

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