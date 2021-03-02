وصول طائرة محملة بلقاح كورونا الصيني الى العراق

2021/03/02 | 08:03 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصلت الطائرة العراقية، المحملة بلقاح سينوفارم الصيني الى العاصمة العراقية بغداد.

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