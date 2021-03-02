طقس مشمس مختلط بالغيوم والامطار.. أجواء استثنائية يشهدها العراق

2021/03/02 | 08:37 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: بغداد

تشهد المناطق الكافة اليوم الثلاثاء طقسًا مشمسًا مختلطا ببعض الغيوم وفرص لامطار ببعض المناطق.

ويقول المتنبئ الجوي واثق السلامي في تدوينة رصدتها “يس عراق”، إن “المناطق الكافة ستشهد طقسًا مشمسًا مع ظهور بعض القطع من السحب المتفرقة تتكاثر احيانا شمال البلاد مع فرص تساقط زخات مطر خفيفة تطال دهوك وبعض مناطق الموصل واربيل فضلا عن وفرص لتشكل الضباب صباحا في بعض المناطق”.

وبين ان “الرياح متغيرة الاتجاه خفيفة الى معتدلة السرعة (10-15) كم”.

فيما ترتفع درجات الحرارة قليلا عما سجل هذا اليوم لتسجل المنطقة الشمالية بين 13-18 درجة مئوية، والمنطقة الوسطى والفرات الاوسط والجنوب بين 20-24 درجة مئوية”.

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