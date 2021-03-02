أولى شحنات كورونا تحط في مطار بغداد الدولي.. انطلاق ’مرحلة التطعيم’

2021/03/02 | 08:37 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أعلنت وزارة الدفاع، اليوم الثلاثاء، وصول الشحنة الأولى من لقاح فيروس كورونا، على متن طائرة عراقية قادمة من الصين.

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قالت الوزارة في بيان تلقى "ناس" نسخة منه (2 آذار 2021)، إنه "تنفيذا لتوجيهات رئيس الوزراء، القائد العام للقوات المسلحة، أرسلت وزارة الدفاع طائرة عسكرية طراز C130 الى جمهورية الصين الشعبية لنقل الوجبة الأولى من اللقاح المضاد لفيروس كورونا (كوفيد-19) الى العراق".

وأضافت أن "الطائرة وصلت فجر اليوم الثلاثاء الموافق 2 اذار 2021 الى العاصمة بغداد وعلى متنها الوجبة الأولى من اللقاح، وكان في استقبالها وزير الصحة والسكرتير الشخصي للقائد العام للقوات المسلحة وقائد القوة الجوية والسفير الصيني".

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