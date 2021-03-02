إعدام أربعة سجناء سياسيين من عرب الأهواز في إيران

2021/03/02 | 08:37 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعدمت السلطات الإيرانية أربعة سجناء سياسيين من العرب الأهواز، من بينهم الناشط جاسم حيدري، الأحد الماضي، حسبما ذكر موقع "إيران هيومن رايتس مونيتور".

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