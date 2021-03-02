2021/03/02 | 08:52 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد /المركز الخبري الوطني أعلنت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، إكمالها متطلبات توريد 19.5 مليون جرعة من لقاح فيروس كورونا، كاشفةً عن أبرز العوائق التي تحول دون جلب لقاح شركة فايزر الأمريكية.وقال وزير الصحة حسن التميمي في تصريح لدى وصول الشحنة الأولى من لقاح كورونا قادمة من الصين وتابعه “المركز الخبري الوطني” إن “الوزارة أكملت […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الصحة تكمل متطلبات توريد 19.5 مليون جرعة من لقاح كورونا المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصحة تكمل متطلبات توريد 19.5 مليون جرعة من لقاح كورونا) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الصحة تكمل متطلبات توريد 19.5 مليون جرعة من لقاح كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).