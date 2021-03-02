البياتي: تاكيدات الكاظمي على سيادة سورية يكشف محاولة تهربه من حقيقة استهداف الحشد

2021/03/02 | 08:52 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ خاص

رأى المحلل السياسي كامل البياتي، ان تأكيدات رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي على سيادة الاراضي السورية امر مثير للاستغراب، لافتا الى ان هذا التصريح يؤكد محاولة الحكومة التهرب من حقيقة استهداف الحشد الشعبي داخل العراق من قبل الطيران الاميركي.

وقال البياتي لـ /المعلومة/، ان “البنتاغون وضع الحكومة العراقية في موقف لاتحسد عليه، عندما اكد ان قصفه لمقار الحشد الشعبي جاء بمعلومات استخبارية عراقية”.

واضاف ان “التحقيقات اثبتت ان الاعتداء الاميركي وقع داخل الاراضي العراقية، وهو مايثبت صحة رواية البنتاغون بأن المعلومات جاءت من داخل العراق”.

وبين ان “الاراضي السورية تستهدف بشكل اسبوعي بالصواريخ الاميركية والصهيونية، ولم يصدر اي موقف للعراق بشأنها”.

ولفت الى ان “من المستغرب تأكيد الكاظمي على سيادة الاراضي السورية ورفضه المساس بها، وذلك عقب استهداف الحشد الشعبي وهو مايثبت محاولة الحكومة التهرب من مسؤولية القصف الذي طال الحشد، وتلميحها بشكل غير مباشر ان القصف حدث داخل سورية وليس في العراق كي لاتتحمل المسؤولية القانونية ازاء هذا القصف”.



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