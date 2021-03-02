محملة باللقاحات.. الطائرة العراقية المتجهة من الصين تصل الى مطار بغداد (صور)

2021/03/02 | 08:52 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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أعلنت وزارة الدفاع، الثلاثاء، عن وصول أول شحنة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا الى العراق.

وذكرت الوزارة في بيان، تلقى NRT عربية نسخة منه اليوم، 2 آذار 2021، انه "تنفيذا لتوجيهات رئيس الوزراء، القائد العام للقوات المسلحة، أرسلت وزارة الدفاع طائرة عسكرية طراز C130 الى جمهورية الصين الشعبية لنقل الوجبة الأولى من اللقاح المضاد لفيروس كورونا (كوفيد-19) الى العراق".

واضاف البيان، ان "الطائرة وصلت فجر اليوم الثلاثاء الموافق 2 اذار 2021 الى العاصمة بغداد وعلى متنها الوجبة الأولى من اللقاح، وكان في استقبالها وزير الصحة والسكرتير الشخصي للقائد العام للقوات المسلحة وقائد القوة الجوية والسفير الصيني".

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