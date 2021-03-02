رسميًا: لقاح كورونا يضع قدمًا في العراق وترقب لاطلاق التطعيم.. ومليوني جرعة جديدة قريبًا (صور)

2021/03/02 | 09:02 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: بغداد

وصلت أولى شحنات من لقاح كورونا إلى العراق رسميًا ليدخل العراق سباق التطعيم العالمي ضد الجائحة العالمية، حيث وصلت 50 الف جرعة من لقاح سينوفارم كمساعدات من الصين، فيما اتفقت وزارة الصحة على توريد 2 مليون جرعة اضافة الى التعاقدات السابقة مع فايزر وغيرها من الشركات.

وأعلنت وزارة الدفاع، اليوم الثلاثاء، وصول الشحنة الأولى من لقاح فيروس كورونا، على متن طائرة عراقية قادمة من الصين.

قالت الوزارة في إنه “تنفيذا لتوجيهات رئيس الوزراء، القائد العام للقوات المسلحة، أرسلت وزارة الدفاع طائرة عسكرية طراز C130 الى جمهورية الصين الشعبية لنقل الوجبة الأولى من اللقاح المضاد لفيروس كورونا (كوفيد-19) الى العراق”.

وأضافت أن “الطائرة وصلت فجر اليوم الثلاثاء الموافق 2 اذار 2021 الى العاصمة بغداد وعلى متنها الوجبة الأولى من اللقاح، وكان في استقبالها وزير الصحة والسكرتير الشخصي للقائد العام للقوات المسلحة وقائد القوة الجوية والسفير الصيني”.

من جانبها، أعلنت وزارة الصحة والبيئة الاتفاق مع الصين على توريد مليوني جرعة من لقاح سينوفارم.

وقالت الوزراة في بيان إن “وزير الصحة والبيئة حسن محمد التميمي اتفق مع سفير جمهورية الصين الشعبية في العراق على توريد مليوني (2مليون) جرعة من لقاح سينوفارم وبشكل عاجل إضافة الى باقي تعاقدات الوزارة السابقة لتغطية أكبر نسبة من المواطنين”.

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