نائب مستقل: جريمة اميركا بحق الحشد لم تواجه برد فعل حقيقي … تصريحات الاحزاب “فارغة”

2021/03/02 | 09:03 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ خاص

انتقد النائب المستقل باسم خشان، عدم اتخاذ ردود فعل جريئة ومناسبة ازاء الجريمة الاميركية مؤخرا بحق الحشد الشعبي، لافتا الى ان تصريحات الاحزاب فارغة وتعاد نفسها في كل مرة.

وقال خشان لـ /المعلومة/، ان “الحكومة والاحزاب صاحبة المواقف المتشددة، لديها قبول بما يجري من انتهاك للسيادة وكل ما يتحدثون عنه ماهو الا مزايدات، ويظهرون شجاعتهم على الشعب المسكين”.

واضاف ان “التصريحات الفارغة تظهر في كل مرة يتم فيها استهداف الحشد الشعبي، من دون اي رد فعل ازاء تكرار الاعتداءات وانتهاك سيادة البلد”.

وبين ان “تصريحات الجهات المسؤولة غالبا مايتم التراجع عنها، حيث لاتغير شيء من الواقع فهي مجرد كلام امام الناس فقط، من دون اتخاذ اي خطوات جريئة او محاسبة المعتدين ازاء تكرار الاستهدافات”.



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