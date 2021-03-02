2021/03/02 | 09:03 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ خاص

اكد النائب عن تحالف الفتح احمد علي، ان عدم خروج الحكومة بموقف ازاء الجريمة الاميركية بحق الحشد الشعبي سيفتح باباً امام تكرار هذه الجرائم من جديد، لافتا الى ان الحقيقة اصبحت واضحة والجهات المسؤولة اكدت وقوع الهجوم داخل العراق.

وقال علي لـ /المعلومة/، ان “هناك صمت مريب للحكومة ازاء الجرائم الاميركية المرتكبة بحق الحشد الشعبي، اذ لم يكن هناك اي موقف رسمي صريح لما تقوم به واشنطن”.

واضاف ان “الصمت الحكومي على الجرائم الاميركية سيفتح الباب امام تكرار هذه الاعمال من جديد، حيث لن يكون الهجوم على الحشد الشعبي هو الاخير من نوعه، بل سيعاد تكراره نتيجة السكوت على هذه الافعال”.

وبين ان “الحكومة اصبحت ملزمة باتخاذ موقف واضح وصريح لردع الجانب الاميركي، خاصة ان التحقيقات اثبتت وقوع الجريمة داخل العراق وليست خارجه كما تدعيه واشنطن وتؤيده الحكومة”.



انتهى 25ن

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نائب عن الفتح: صمت الحكومة سيعيد تكرار الهجمات الاميركية ضد الحشد) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نائب عن الفتح: صمت الحكومة سيعيد تكرار الهجمات الاميركية ضد الحشد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).