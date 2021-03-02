برلماني يروي تفاصيل مهاجمته بالسكاكين.. المخابرات حذرتني وتلقيت 10 طعنات – عاجل

2021/03/02 | 09:04 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- كرستان

كشف النائب عن كتله التغيير الكردية، غالب محمد، اليوم الثلاثاء، تفاصيل تعرضه لـ "محاولة اغتيال" قال إن جهاز المخابرات العراقي حذره منها، مؤكداً تلقيه 10 طعنات بالسكاكين.

وكتب غالب عبر حسابه في تويتر: "تكلمنا منذ سنوات عن ملفات الفساد في الاقليم، بعثت كتابا رسميا للرئاسات الثلاث بشأن تعرضي لتهديدات".

واوضح: "تعرضت لاكثر من 10 طعنات بالسكاكين أمام منزلي.



الاجابة على تساؤلاتنا كانت طعنات بالسكاكين".

واضاف غالب، وهو نائب عن كتلة التغيير المعارضة لحكومة الإقليم، ويسكن في كردستان العراق: "تعرضت لتهديدات كثيرة نتيجة كشفي الفساد بالإقليم".

يتبع.



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