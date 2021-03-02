وصول الشحنة الأولى من لقاح فيروس كورونا من الصين

2021/03/02 | 09:04 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا/ أعلنت وزارة الدفاع وصول الشحنة الأولى من لقاح فيروس كورونا، على متن طائرة عراقية قادمة من الصين.وقالت الوزارة في بيان صحفي إنه "تنفيذا لتوجيهات رئيس الوزراء، القائد العام للقوات المسلحة، أرسلت وزارة الدفاع طائرة عسكرية طراز C130 الى جمهورية الصين الشعبية لنقل الدفعة الأولى من اللقاح المضاد لفيروس كورونا (كوفيد-19) الى العراق".وأضافت أن "الطائرة وصلت فجر اليوم الثلاثاء الى العاصمة بغداد وعلى متنها الدفعة الأولى من اللقاح، وكان في استقبالها وزير الصحة والسكرتير الشخصي للقائد العام للقوات المسلحة وقائد القوة الجوية والسفير الصيني"./انتهى

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