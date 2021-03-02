هشام السهيل : تاخر اقرار الموازنة امر غير مقبول له تداعياته السلبية على واقع البلاد

2021/03/02 | 09:04 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / اكد رئيس كتلة وطن النيابية هشام السهيل ان : تاخر اقرار موازنة الدولة للعام الحالي امر غير مقبول له تداعياته السلبية على واقع البلاد.وقال في بيان صحفي ان التأخر لايخدم ايضا عمل البرلمان التشريعي والذي عليه ان يسرع في تقديمها للتصويت .ودعا السهيل رئاسة مجلس النواب واللجنة المالية الى سرعة تقديم مشروع قانون الموازنة للتصويت عليه لمًا له من اثر كبير في حياة المواطن وبناء المشاريع ولتحريك اقتصاد بالبلد.وشدد على اهمية التوافق السياسي لحل الملفات العالقة الخاصة بالموازنة خاصة وان للبرلمان قوانين اخرى مهمة من الواجب تشريعها خاصة قانون المحكمة الاتحادية العليا./انتهى3

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