الهجرة تكشف عن خطة وطنية لدعم النازحين العائدين

2021/03/02 | 09:23 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بحثت وزيرة الهجرة والمهجرين ايفان فائق مع وفد من السفارة الفرنسية التعاون والتنسيق المشترك بين بغداد وباريس لدعم ملفي النزوجح والعودة في البلاد.

وحسب بيان للوزارة فإن الوفد الفرنسي كان برئاسة المستشارة السياسية للسفارة الفرنسية في العراق كلويه بودرو والدكتورة سلوى ناكوزي مستشارة التعاون والنشاط الثقافي والانساني مديرة المعهد الفرنسي في العراق.

وخلال اللقاء اكدت الوزيرة ايفان فائق ان "هناك خطة وطنية متكاملة قدمتها الوزارة الى مجلس الوزارء لدعم النازحين والعائدين وحل كافة المشاكل والمعوقات وتهيئة الارضية المناسبة لعودة النازحين في تلك المناطق"، موضحة ان "التركيز يصب حاليا على برامج اعادة الاستقرار في المدن المحررة والتغلب على التحديات التي رصدناها خلال الزيارات الميدانية للمخيمات المتبقية والمناطق المحررة والتي تحتاج بطبيعة الحال الى جهد محلي ودولي داعم فضلا عن جهود المنظمات الدولية لاعادة الاستقرار بشكل كامل بغية اعادة جميع النازحين لمناطقهم الاصلية".

الوفد الفرنسي من جانبه اشاد بما تقوم به وزارة الهجرة والمهجرين لدعم ملفي النزوح والعودة في المناطق المحررة، معربا في الوقت ذاته عن دعم السفارة الفرنسية لخطة الوزارة وتعزيزها لتحقيق اعادة الاستقرار وعودة النازحين.

PUKmedia / إعلام وزارة الهجرة والمهجرين

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