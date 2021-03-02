2021/03/02 | 09:23 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

فوتو:

منذ 9 دقیقة

225 مشاهدة

اعلنت جمعية مصدري الحبوب والبقوليات الزيتية في بحر ايجة، الثلاثاء، ان العراق جاء بالمرتبة الأولى اكثر الدول استيرادا للحلويات التركية.

وقال رئيس مجلس ادارة الجمعية مصطفى ترسي في بيان تلقى NRT عربية، نسخة منه، (2 آذار 2021)، ان "قطاعنا ساهم بمبلغ 7.3 مليار دولار في الاقتصاد التركي خلال العام الماضي 2020"، موضحا انه "لدينا مجموعة واسعة من المنتجات التي يتم تصديرها للخارج من الحبوب والطحين والحلويات ومنتجات الشوكولاتة إلى جانب الزيوت النباتية والتوابل".

واضاف تيرسي ان "صادراتنا من الحلويات بلغت ملياراً و276 مليون دولار"، مبينا ان "الحلويات التركية صدرت الى 185 دولة حول العالم".

واشار الى ان "العراق احتل المرتبة الاولى اكثر الدول استيرادا للحلويات خلال عام 2020 وبمبلغ بلغ 153 مليون دولار، وجاءت الولايات المتحدة الامريكية في المرتبة الثانية بـ 143 مليون دولار، وإيران بـ 52 مليون دولار، تلتها إسرائيل بـ 49 مليون دولار والمملكة المتحدة بـ 48 مليون دولار".

N.A

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بهذا المبلغ.. العراق الاكثر استيرادا للحلويات التركية) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بهذا المبلغ.. العراق الاكثر استيرادا للحلويات التركية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (NRT عربية).