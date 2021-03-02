تفاصيل جديدة عن هاتف 'آيفون 13'.. وموعد إصداره المتوقع

2021/03/02 | 09:23 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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أعلنت شركة "آبل" أنها تعتزم إصدار أربعة أجهزة هاتف "آيفون" جديدة في النصف الثاني من هذا العام، والتي ستكون مشابهة للتشكيلة الحالية من طرازات "آيفون 12".

وذكر خبير أسواق التكنولوجيا مينغ تشي كو، في مذكرة للمستثمرين، أمس الاثني، 1 آذار 2021، انه يتوقع أن تشتمل أجهزة "آيفون " 2021 على حافة علوية (المنطقة المخصصة للكاميرا الأمامية) أصغر، مما يزيد من مساحة شاشة الهاتف القابلة للاستخدام.

وستتميز الطرازات الجديدة ببطاريات أكبر بفضل التصميم الداخلي الجديد الموفر للمساحة، وأجهزة "مودم" محسنة تدعم خدمة 5G، وكاميرات أفضل، وفق المذكرة.

ويتوقع مينغ تشي كو، أن تكون أجهزة "آيفون" الجديدة بنفس حجم الهواتف الحالية، أي جهاز "Mini" بشاشة 5.4 بوصة، ونموذجان بشاشات 6.1 بوصة، ونموذج "Max" بشاشة 6.7 بوصة.

وكشف كو أن أجهزة "آيفون 2021" ستكون أثقل قليلا من الجيل السابق، لكنها تعادل إصدارات "Pro" الحالية من "آبل"، من حيث تضمين مستشعرات الليزر المتقدمة داخل الكاميرا، وستضم شاشة يمكن تحديثها بسرعة مضاعفة، ما سيقدم للمستخدم تجربة أكثر سلاسة.

وبعد عام 2021، يتوقع كو أن تتخلى "آبل" عن الحافة على الشاشة الأمامية، لصالح "ثقب" يتضمن الكاميرا، مثل أجهزة "سامسونغ" الحالية، ويقول إن الشركة الأميركية قد تطلق هاتفا بشاشة أمامية كاملة ومن دون حافة، وبمستشعر بصمات الأصابع تحت الشاشة، وكاميرا بعدسة مقربة متقدمة، تقدم صورة مكبرة ومجال رؤية ضيق، في عام 2023 على أقرب تقدير.

وكانت آبل قد ابتعدت، عام 2017، عن تقنية استشعار بصمات الأصابع، لصالح نظام التعرف على الوجه، FaceID، على الرغم من أن مستشعر البصمات يعمل بشكل أفضل عندما يرتدي المستخدم كمامة، وهو ما بات شائعا بعد جائحة كوفيد-19، كما يمكن أن تطرح الشركة في ربيع 2022، وربيع 2023، أجهزة هاتف منخفضة التكلفة، وتتمتع بالجودة الحالية.

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