العراق يبدأ أول عملية تطعيم ضد كورونا.. والصحة تؤكد توزيع ’’هدية الصين’’ على جميع المحافظات

2021/03/02 | 09:35 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة، سيف البدر، اليوم الثلاثاء 2 آذار 2021)، البدء بتوزيع حصص المحافظات من الوجبة الاولى للقاحات كورونا التي وصلت إلى العراق من الصين، مشيرا الى ان عمليات التطعيم ستبدأ من اليوم.

وقال البدر، ان "تطعيم الفئات المشمولة بالوجبة الاولى من اللقاح المضاد لفيروس كورونا، والذي وصل الى مطار بغداد، سيبدأ اليوم".

واشار الى ان "البرادات الخاصة بنقل حصص المحافظات من اللقاحات باشرت بتوزيعها، فيما تم توزيع حصص مديريات صحة بغداد من اللقاح".

وفي السياق ذاته، قدم وزير الصحة حسن التميمي شكره إلى "جمهورية الصين التي تبرعت بالوجبة الأولى من لقاح سينوفارم كمنحة من الشعب الصيني للشعب العراقي"، مضيفا "خلال الأيام القليلة ننتظر وصول حصة العراق من مرفق كوفاكس".

وتابع التميمي: "كوفاكس سيجهز العراق بـ16 مليون جرعة مقابل 170 مليون دولار".

واردف: "اتفقنا مع شركة فايزر لتوريد العراق بأكثر من 1.5 مليون جرعة من لقاح كورونا"، مبينا ان "جرعات فايزر سنصل بعد إقرار مجلس النواب لقانون مجابهة جائحة كورونا".

وأكمل الوزير: "كما ان لدينا تفاهم مع شركة سينوفارم لتوريد مليوني جرعة".

واشار الى ان "وزارته أكملت الإجراءات الخاصة لـ19.5 مليون جرعة".

ووصلت، اليوم الثلاثاء، أول شحنة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا الى العراق.وقالت وزارة الدفاع في بيان، انه "تنفيذاً لتوجيهات رئيس الوزراء، القائد العام للقوات المسلحة، أرسلت وزارة الدفاع طائرة عسكرية طراز C130 الى جمهورية الصين الشعبية لنقل الوجبة الأولى من اللقاح المضاد لفيروس كورونا (كوفيد-١٩) الى العراق".واضافت، "وقد وصلت الطائرة فجر اليوم الثلاثاء الموافق ٢ اذار ٢٠٢١ الى العاصمة بغداد وعلى متنها الوجبة الأولى من اللقاح، وكان في استقبالها السيد وزير الصحة والسكرتير الشخصي للقائد العام للقوات المسلحة وقائد القوة الجوية وسعادة السفير الصيني".

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