المستشار صالح يكشف حجم المتبقي من تعويضات الكويت ويعلن توجه العراق لتأسيس ’’صندوق سيادي’’

2021/03/02 | 09:35 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

كشفَ المستشار المالي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح، عن المبالغ المتبقية في ذمة العراق من ما يعرف بـ ’’ديون الكويت’’ التي يدفعها العراق لتعويض حرب الكويت التي اندلعت في تسعينيات القرن الماضي.

وقال صالح في تصريح صحفي: "لدينا أفكار ومقترحات إيجابية لتأسيس صندوق ثروة سيادية عراقي، تودع فيه مبالغ تعادل تعويضات حرب الكويت بعد الانتهاء من دفع تلك التعويضات في الأشهر المقبلة، ويدار على غرار صناديق الأجيال"، وعدّه "مورداً استثمارياً سيادياً للعراق، وبما ينسجم مع الورقة البيضاء التي أطلقتها الحكومة لتقوية وإصلاح هيكلية الاقتصاد العراقي".

وبين صالح، أنه "لم يبق من تعويضات حرب الكويت سوى مبلغ ربما أقل من 2.5 مليار دولار من أصل 52 مليار دولار حتى اللحظة، إذ مازال يتم استقطاع 3 ٪ من عائدات كل برميل نفط خام عراقي يجري تصديره، من خلال آلية وحساب مصرفي يتولاه البنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، بموجب قرار لاحق لمجلس الأمن بالرقم 1483 في أيار 2003"، وأشار الى أن "الاستقطاعات تسدد حالياً عن طريق صندوق الأمم المتحدة للتعويضات" UNCC"، متوقعاً أن "تنتهي التعويضات المتبقية كلها في غضون عام أو أكثر من ذلك بقليل، وحسب تطور أسعار النفط وعوائد برميل النفط العراقي المصدر".

وكانت الكويت قد أسقطت مبالغ مالية كبيرة، لتسهيل تسديد التعويضات، فيما استضافت قبل سنوات قليلة، مؤتمراً لإعمار المدن المحررة في العراق.

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