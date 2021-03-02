2021/03/02 | 09:35 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دبي/ نينا/ في مشهد يبدو أنه صور من أحد الأفلام الأجنبية، نجحت فرقة خاصة من إدارة أمن المواصلات في شرطة دبي «هجانة» في التدريب على حراسة وتأمين قطار الاتحاد في إمارة دبي بطول 100 كيلومتر مربع، حيث تدربت فرقة «هجانة قطار الاتحاد» على حماية ومنع التسلل إلى خط القطار والتدخل في حال لزم الأمر، وكذلك القيام بالاستطلاع يومياً لتأمين الخط ورصد أي ثغرات ومنع أي حوادث.وتمكنت إدارة أمن المواصلات في شرطة دبي من تحقيق إنجازات وصلت بها إلى العالمية، حيث تؤمن الإدارة من خلال فرق مدربة ومتخصصة وعبر تطبيق أحدث التقنيات العالمية تغطية 172 ألف كيلومتر مربع مساحة الطرق في الإمارة سعياً منها لأن تكون القوة الرائدة عالمياً في قطاع النقل والمواصلات.وتتمثل مجالات مهام الإدارة في تغطية وتأمين 126 منشأة إضافة إلى جميع وسائل النقل المختلفة التي يصل عدد مستخدميها أكثر من 580 مليون مستخدم سنوياً، وتمكنت من تأمين 152 فعالية مختلفة بنجاح، حيث تم تأمين 11.5 مليون مستخدم في فاعلية يوم بلا مركبات، و2.5 مليون مستخدم في احتفالات رأس السنة، وتضمنت عمليات التأمين تأمين المنشآت القريبة من وسائل النقل والمواصلات.ونظراً لتطور قطاع النقل في دبي تقوم فرق إدارة أمن المواصلات بتأمين 55 ميلاً بحرياً في 44 موقعاً مختلفاً وتأمين ومساعدة 14.36 مليون مستخدم، وبلغ نطاق التغطية لمسار الترام تغطية 14.6 كيلومتراً مربعاً في 11 موقعاً و63.5 مليون مستخدم للترام سنوياً، فيما بلغ نطاق التغطية لمسار المترو 90 كيلومتراً مربعاً تشمل 54 محطة، فيما تغطي الفرق مسار الحافلات بطول 2757 كيلومتراً مربعاً عبر 17 موقعاً مختلفاً و157.1 مليون راكب.وساهمت إدارة أمن المواصلات في شرطة دبي في الحد من انتشار فيروس «كوفيد 19» من خلال تطبيق ومراقبة الالتزام بالإجراءات الاحترازية عبر استخدام النظارة الذكية والخوذة الذكية والكاميرات الحرارية عالية الدقة، والكلاب البوليسية المدربة على اكتشاف مصابي «كوفيد 19»./انتهى

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