العراق حاضرا .. الجائزة العالمية للرواية العربية تعلن عن الروايات المرشّحة للقائمة الطويلة بدورتها للعام 2021.

2021/03/02 | 09:35 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دبي/ نينا/ أعلنت الجائزة العالمية للرواية العربية عن الروايات المرشّحة للقائمة الطويلة بدورتها للعام 2021، والتي تبلغ قيمة جائزتها 50 ألف دولار .و تتضمن القائمة 16 رواية صدرت خلال الفترة بين أول يوليو 2019 وحتى آخر أغسطس 2020، وجرى اختيارها من بين 121 رواية تقدمت للجائزة.ووصل إلى القائمة الطويلة للجائزة في دورتها الرابعة عشرة كتّاب من 11 بلداً، تتراوح أعمارهم بين 31 و75 عاماً، وتعالج الروايات قضايا ذات صلة بواقع العالم العربي اليوم، وفضاءات مدن عربية تحولت ساحةً لأحداثها وتحكي عن العلاقات الإنسانية ودور الأدب في التنوير.وتضمنت القائمة الطويلة للجائزة العالمية للرواية العربية للعام 2021، الروايات التالية وفقاً للترتيب الأبجدي لأسماء الكتاب: جلال برجس من الأردن عن «دفاتر الورّاق»، وعبد الله البصيّص من الكويت عن «قاف قاتل، سين سعيد»، وعبّاس بيضون من لبنان عن «عُلب الرغبة»، ومحسن الرملي من العراق عن «بنت دجلة».وأحمد زين من اليمن عن «فاكهة للغربان»، والحبيب السالمي من تونس عن «الاشتياق إلى الجارة»، وعبد المجيد سباطة من المغرب عن «الملف 42»، وعبد اللطيف ولد عبد الله من الجزائر عن «عين حمورابي»، ومنصورة عز الدين من مصر عن «بساتين البصرة»، وعبد الله آل عياف من السعودية عن «حفرة إلى السماء»، وأميرة غنيم من تونس عن «نازلة دار الأكابر»وعمارة لخوص من الجزائر عن «طير الليل»، ويوسف فاضل من المغرب عن «حياة الفراشات»، ودنيا ميخائيل من العراق عن «وشم الطائر»، وحامد الناظر من السودان عن «عينان خضراوان»، وسارة النمس من الجزائر عن «جيم»..يذكر أنه سيتم في 29 مارس 2021 اختيار عناوين القائمة القصيرة من قبل لجنة التحكيم من بين الروايات المدرجة في القائمة الطويلة والإعلان عنها.في حين تعلن في 25 مايو 2021 عن الرواية الفائزة بالجائزة العالمية للرواية العربية في دورتها الرابعة عشرة.وجرى اختيار القائمة الطويلة من قبل لجنة تحكيم برئاسة الشاعر اللبناني شوقي بزيع، وعضوية صفاء جبران، أستاذة الأدب العربي الحديث في جامعة ساو باولو، البرازيل؛ ومحمد آيت حنّا، كاتب ومترجم مغربي؛ وعلي المقري، كاتب يمني وصل مرتين إلى القائمة الطويلة للجائزة؛ وعائشة سلطان، كاتبة وصحافية إماراتية، نائب رئيس اتحاد كتاب وأدباء الإمارات./انتهى

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