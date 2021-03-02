ريال مدريد ينجو من فخ الخسارة امام سوسيداد

2021/03/02 | 09:38 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ متابعة..

اقتنص ريال مدريد، تعادلا ثمينًا بنتيجة (1-1) من أنياب ريال سوسيداد، مساء اليوم الإثنين.

واقيم اللقاء في الجولة 25 من الليجا، في معقل الميرنجي “ألفريدو دي ستيفانو”.

وسجل بورتو لريال سوسيداد، في الدقيقة 55، بينما تعادل فينيسيوس جونيور لريال مدريد في الدقيقة 89.

بهذا التعادل، يرفع ريال سوسيداد رصيده إلى 42 نقطة في المركز الخامس بجدول الترتيب، بينما يرفع ريال مدريد رصيده إلى 53 نقطة في المركز الثالث.



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