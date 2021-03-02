الكهرباء تستعد لفصل الصيف بإضافة 3 ألف ميغاواط

2021/03/02 | 09:39 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أعلنت وزارة الكهرباء، الثلاثاء، إدخال 3 آلاف ميغا واط لرفد المنظومة الكهربائية قبل حلول موسم الصيف.

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وذكرمسؤول في الوزارة للصحيفة الرسمية وتابعه "ناس"، (2 آذار 2021) إنها "بصدد إدخال عدد من الوحدات التوليدية عبر عدة محطات على مستوى البلاد ستسهم برفد المنظومة بقرابة 3 آلاف ميغاواط، ما يوصل الطاقة الانتاجية الى 22 ألف ميغاواط قبل موسم الصيف المقبل".

وأشارت إلى " قرب إبرام عقد مع وزارة الصناعة لتوريد 400 محولة تزيد موثوقية قطاع التوزيع خلال المدة المقبلة.

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