ارتفاع الايرادات المالية من بيع النفط الى 5 مليار دولار الشهر الماضي

2021/03/02 | 09:42 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز _ بغداد

أعلنت وزارة النفط، الثلاثاء، الاحصائية الاولية للكميات المصدرة من النفط الخام والايرادات المتحققة لشهر شباط الماضي.

وقالت الوزارة، في بيان تلقت "الاقتصاد نيوز" نسخة منه، إن “كمية الصادرات من النفط الخام (82) مليونا (877) الفا و( 757 ) برميلاً ، بايرادات بلغت (5) مليار و(26) الف و (807 ) دولار .”

واشارت الاحصائية الى ان “مجموع الكميات المصدرة من النفط الخام لشهر شباط الماضي من الحقول النفطية في وسط وجنوب العراق بلغت (79) مليون و(105) الف و (329) برميلا ، اما من حقول كركوك عبر ميناء جيهان فقد بلغت الكميات المصدرة ( 3) مليونا و( 772) الفا و( 428 ) برميلا “.

وبلغ معدل الصادرات اليومية “(2) مليون و(960) الف برميل ، فيما بلغ معدل سعر البرميل الواحد ( 60.330 ) دولارا”.

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