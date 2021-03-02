مفاجآت وفرص كبرى تنتظر خريجي الزراعة والاطباء البيطريين بقانون يقترب من التشريع

2021/03/02 | 09:49 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: بغداد

اعلنت لجنة الزراعة والمياه والاهوار النيابية، اليوم الثلاثاء، ان درجات الحذف والاستحداث ستوفر العديد من الدرجات الوظيفية لشريحة المهندسين الزراعيين.

وقال رئيس اللجنة سلام الشمري في بيان ان “البرلمان سيبدأ غدا القراءة الاولى لمشروع قانون التعديل الاول لقانون تنظيم ايجار الاراضي الزراعية وتمليك حق التصرف فيها للخريجين الزراعيين والبيطريين رقم 24 لسنة 2013.”

واوضح الشمري، ان “هذا القانون يضاف الى قوانين اخرى تخدم الواقع الزراعي ومنها تشريع قانون التفرغ الزراعي للمهندسين الزراعيين لما له من أهمية كبرى في التعامل مع آلاف الخريجين الزراعيين لضمان حقوقهم “.

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