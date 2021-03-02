النزاهة تضبط (53) معاملة قروضٍ بكشوفاتٍ وهميَّةٍ في صلاح الدين

2021/03/02 | 09:53 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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تمكَّنت ملاكات دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة الاتّحاديَّة من ضبط معاملات قروضٍ أصليَّةٍ في المصرف العقاريّ في صلاح الدين، مُبيّنةً أنَّ مبالغها قاربت المليار ونصف المليار دينار.

الدائرة، وفي معرض حديثها عن تفاصل عمليَّة الضبط التي نُفِّذَت بموجب مُذكَّرةٍ قضائيَّةٍ، أفادت بضبط ملاكات مكتب تحقيق الهيئة في صلاح الدين (53) معاملةً أصليةً في المصرف العقاريّ في المُحافظة، مُوضحةً أنَّ تحرّيات المكتب الأوليَّة قادت إلى أن مجموع المبالغ التي تمَّ صرفها لتلك المعاملات بلغت (1,430,000,000) مليار دينار.

وتابعت الدائرة مُبيّنةً أنَّ تلك المعملات المضبوطة مُنِحَت بموجبها قروضٌ بكشوفاتٍ وهميَّةٍ؛ لبناء دورٍ سكنيَّةٍ دون تنفيذها على أرض الواقع، مُشيرةً إلى عرض الأوليَّات المضبوطة على السيّد قاضي التحقيق المُختصِّ؛ لاتّخاذ القرار المُناسب بصددها.

وكانت الهيئة قد أفصحت عن تفاصيل عمليَّات الضبط التي نفَّذتها فرق عمل المُديريَّات ومكاتب التحقيق التابعة لها في بغداد والمحافظات خلال العام الماضي (2020)، مُبيّنةً تنفيذها (528) عمليَّة ضبطٍ خلال المُدَّة المذكورة أفضت عن ضبط (409) متهمين تمَّت إحالتهم إلى القضاء

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