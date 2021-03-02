2021/03/02 | 09:53 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سحر مدنٍ..

مراكب مهووسة يطاردها

بكاء الفقراء..!

اوجاع الطفولة..

خيارات ما بين مفاتيح الدنيا

وأساور الحسناوات ..

بلاد تحّنُ لمصباح علاء الدين ..

وعيون سئمت الفصول الأربع،

سئمت حكايات الأمراء والسلاطين..!

تهشمت القناديل وذاكرة العزلة والموج الهادر..!

ملامح رقصات الحرية ..

صدعتها شعارات جرفتها الرياح ..

وتبعثرت الدموع على اجنحة

الأعياد المخملية..

وقتها تبللت القصائد الجائعة الجريحة..!!

ما أعذب دموع الشعراء

وهي تستغيث لعشق خالد..

لفجر الانسان ومأوى للفقراء..!

**** ****

انهكنا حب الوطن..

انهكتنا آهاته وانينه..

انهكتنا جمرات اسراره ،

عملاؤه وصوت خبثهم ،

هواجس جسد احترق في خيالاته..!

غازلنا شهوات الفرح

على اكتاف ليل الوطن ،

فثارت مدارات العشاق

على مرأى البكاء ..

فلطمت الأرض والقوارب المتكدسة

بين يباب الخيالات..!

وطن..سئم من نحر الاغاني

والقصائد والشعراء

سئم من قصور الريح والأفئدة المذبوحة..!!

**** ****

متى نراك يا وطن..!!

وانت تعانق قلادات النرجس والياسمين..

تروي للطفولة وللاطفال اليتامى ،

حكايات الغرانيق وعشقها للجبال ..

ترهف السمع لنداءات احلامهم..

تقتسم معهم رغيف خبز التنور

من فضاءات اوجاعهم..!

تجعل من آهاتهم حلوى وحلم

والوان البدايات..لاعودة للبكاء..!

يشدون ألاّ في الظِل يظلون!!

حينها ..يا وطني

لن يغفو المجهول على ارصفتك..

والخطب الجوفاء ستحتضنها مزابل التاريخ..!

بائع النرجس سيأتي من وراء حدودك ،

ليلوذ بجمالك ويتفيأ بسماءك..!

ليغني لغرانيق كوردستان ،

حكايات الروح المهاجرة ..

حكايات الغربة ومروج الاوطان ،

اهرامات الفراعنة وتاج محل..!

يجيء ليضيء قريته المعتمة..

شقّ البحار ..عاوده الحنين

للبدايات ..



لحكايات القرية ،

لم يفكر بالثعابين وفحيحها !!

عاد وفي مقلتيه دموع سكارى..

انهكه حب وطن ابى ان يهاجره..!!

PUKmedia / بدل رفو / غراتس / النمسا

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