حظر التجوال الشامل.. الصحة العراقية تكشف حقيقته

2021/03/02 | 09:53 - المصدر: سومر نيوز

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سومر نيوز: بغداد..

أكدت وزارة الصحة، أن قرار تمديد الحظر مرهون بمستجدات الموقف الوبائي.

وقالت عض...

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