2021/03/02 | 09:53 - المصدر: سومر نيوز
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حظر التجوال الشامل.. الصحة العراقية تكشف حقيقته) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
سومر نيوز: بغداد..
أكدت وزارة الصحة، أن قرار تمديد الحظر مرهون بمستجدات الموقف الوبائي.
وقالت عض...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
حظر التجوال الشامل.. الصحة العراقية تكشف حقيقته) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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