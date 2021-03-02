الصحة تكشف خارطة واعداد اللقاحات المنتظرة.. التطعيم ينطلق في العراق بعد وصول الجرعات الصينية

2021/03/02 | 09:56 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: بغداد

أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة، سيف البدر البدء بتوزيع حصص المحافظات من الوجبة الاولى للقاحات كورونا التي وصلت إلى العراق من الصين، مشيرا الى ان عمليات التطعيم ستبدأ من اليوم.

وقال البدر، ان “تطعيم الفئات المشمولة بالوجبة الاولى من اللقاح المضاد لفيروس كورونا، والذي وصل الى مطار بغداد، سيبدأ اليوم”.

واشار الى ان “البرادات الخاصة بنقل حصص المحافظات من اللقاحات باشرت بتوزيعها، فيما تم توزيع حصص مديريات صحة بغداد من اللقاح”.

وفي السياق ذاته، قدم وزير الصحة حسن التميمي شكره إلى “جمهورية الصين التي تبرعت بالوجبة الأولى من لقاح سينوفارم كمنحة من الشعب الصيني للشعب العراقي”، مضيفا “خلال الأيام القليلة ننتظر وصول حصة العراق من مرفق كوفاكس”.

وتابع التميمي: “كوفاكس سيجهز العراق بـ16 مليون جرعة مقابل 170 مليون دولار”.

واردف: “اتفقنا مع شركة فايزر لتوريد العراق بأكثر من 1.5 مليون جرعة من لقاح كورونا”، مبينا ان “جرعات فايزر سنصل بعد إقرار مجلس النواب لقانون مجابهة جائحة كورونا”.

وأكمل الوزير: “كما ان لدينا تفاهم مع شركة سينوفارم لتوريد مليوني جرعة”، مشيرا الى ان “وزارته أكملت الإجراءات الخاصة لـ19.5 مليون جرعة”.

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