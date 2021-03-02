خبراء مكافحة المتفجرات يعالجون 10 صواريخ جهنم في العراق

2021/03/02 | 10:06 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عالج خبراء مكافحة المتفجرات في العراق مجموعة صواريخ من مخلفات داعش الارهابي.

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