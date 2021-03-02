ناظم: هناك جهود حثيثة من قبل الكاظمي لإنجاح زيارة البابا للعراق

2021/03/02 | 10:06 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد وزير الثقافة والسياحة والآثار العراقية حسن ناظم، أن الأبعاد الاقتصادية لزيارة البابا فرنسيس إلى العراق ستكون كبيرة، وكشف عن وجود ملفات فساد في هي...

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