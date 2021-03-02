2021/03/02 | 10:06 - المصدر: المورد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شرطة نينوى: القبض على 4 دواعش في جانبي مدينة الموصل هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع المورد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/03/02 | 10:06.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع المورد نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شرطة نينوى: القبض على 4 دواعش في جانبي مدينة الموصل) نشر أولاً على موقع (المورد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شرطة نينوى: القبض على 4 دواعش في جانبي مدينة الموصل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المورد نيوز).