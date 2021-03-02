فاوتشي ينصح بالالتزام باستراتيجية الجرعتين من لقاحات كورونا

2021/03/02 | 10:20 - المصدر: المعلومة

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المعلومة / بغداد ..أكد أنتوني فاوتشي كبير خبراء الأمراض المعدية في الولايات المتحدة انه لا بد لواشنطن الالتزام باستراتيجية الجرعتين من لقاحي “فايزر/بيونتك” و”مودرنا”.وقال فاوتشي إن تأجيل الجرعة الثانية من أجل تطعيم مزيد من الأمريكيين ينطوي على مخاطر.وحذر من أن التحول إلى استراتيجية الجرعة الواحدة قد يحد من مدى وقاية المواطنين من الفيروس، ويمكن من انتشار سلالاته الجديدة الأكثر قدرة على العدوى وربما يزيد شكوك الأمريكيين المترددين بالفعل من أخذ اللقاح.وأفاد فاوتشي في تقرير نشرته “واشنطن بوست” في وقت متأخر من مساء الاثنين “نحن نبلغ الناس بأن الجرعتين هما ما ينبغي لكم أخذه… ثم نقول ‘”عفوا، غيرنا رأينا “.وكان فاوتشي قال يوم الأحد إنه يشجع الأمريكيين على قبول أي من اللقاحات الثلاثة المتاحة، ومنها “جونسون آند جونسون” الذي نال الموافقة في الآونة الأخيرة.وأقرت الحكومة الأمريكية لقاح “جونسون آند جونسون” أحادي الجرعة يوم السبت، ليكون ثالث لقاح متاح في الولايات المتحدة بعد “فايزر/بيونتك” و”مودرنا” ثنائيي الجرعة.انتهى / 25م

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