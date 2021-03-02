ثورة يناير وقضايا النساء.. بابٌ لن يُغلَق - ماجي صباغ

2021/03/02 | 10:30 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#ماجي_صباغ كان للحراك الجماهيري في يناير 2011 وما تلاه وتواجد النساء في التظاهرات والاعتصامات بشكل ملحوظ والقيام بأدوار فعالة فيها، وما نتج عن ذلك الحراك من تغيرات سياسية خلال العامين التاليين وخلق مساحة من حرية التعبير له، أثرٌ واضح في خلق موجة تحرر نسوي جديدة تلاقت مع الموجة الثورية.وقد تزامن ظهور حركات التحرر النسوي في مصر مع حركات التحرر الوطني والاحتجاجات وحركات المقاومة الشعبية.



فمع نزو ......





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